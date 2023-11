Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et rahvaliiga teise tugevusgrupi möödunud aasta võidu järel püüab naiskond head taset hoida ja finaalturniirile välja jõuda. «See on alati olnud meie eesmärk,» lausus ta. «Ehkki tulime võitjaks, siis rahvaliiga esimesse tugevusrühma me ei trügi, sest sealne tase pole meile päris jõukohane.»