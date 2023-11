Kevadpealinna puud säravad juba jõulutuledes

Esialgse plaani järgi särab vähemalt Türi linn ja valla asulakeskused jõulutuledes nii, nagu on see olnud eelmistel aastatel. Elemani OÜ töömehed on linna läbiva Viljandi ja Paide tänava ääres kasvavad alleepuud juba valguskettidega ehtinud, samamoodi on see Hariduse tänava ääres. Jõuluehteisse on sätitud ka kesklinna ringristmik ja kaubakeskuse vastas oleva autoparkla tagumine serv. «Midagi uut tänavu plaanis pole, sest valla rahakott paraku ei kannata,» ütles Türi Halduse energeetik Urve Meerits. Suurem muutus saigi teoks eelmisel aastal, kui tänavaäärsete valgustuspostide küljes olnud rohelised kuusekujulised valgusfiguurid vahetati välja sooja valgusega tähekeste vastu. Meerits põhjendas vahetust sellega, et kollased tähekesed passivad ülejäänud valguslahendustega paremini kokku ja kärtsrohelised kuusekesed muutsid üldilme liiga kirjuks.