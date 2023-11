Intervjuu tehisintellektiga: luurele temaga veel ei läheks

Tuli välja, et ChatGPT 3.5 on väga meeldiv ja viisakas vestluskaaslane ning sellega eeskujuks ka inimestele endile, kuid info saamiseks tasub eelistada ikkagi Google’it. Järgnevas, ajuti koomiliseks kiskunud intervjuuski on palju fakti­vigu. Osa kõneroboti vastuseid on lühendatud ja toimetatud lugejate huvides nii, et mõte ei kaoks.