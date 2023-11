Tõstjate võistlusreis viis kodust tuhandete kilomeetrite taha, teisele poole Atlandi ookeani

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et Aunapuu võistles kuni 73kg kaaluvate tõstjate seas ja saavutas 13. koha. Seda uue isikliku rekordiga ehk kogusummaga 208kg (rebis 93+tõukas 115). „Treenerina oleksin rahule jäänud 12. koha võitmisega, aga paraku seekord nii ei läinud,” märkis Uppin. „Tulemus oleks võinud olla veelgi parem, kui Tomi poleks tabanud esimesel päeval kõhuviirus. Kohalik toit polnud see, mis meelepärane.”

Uppin selgitas, et Mehhikosse jõudsid nad 16. novembril ja Aunapuu võistlus oli kaks päeva hiljem. „Kahe päevaga kaotas Tom enam kui 2kg kehakaalu, võistluskaaluks sai 70,75kg. Sellegipoolest paranes rebimise rekord +3kg ja summa +2kg,” täpsustas ta. „Kahju, et raskus 120kg ei tulnud rinnale. Seda raskust ihkas Tom väga tõugata!”

„Eks lend oli ka väsitav, kokku kulus Tallinnast kohalejõudmiseks 28 tundi. Kolme lennukiga lend, ümberistumised Amsterdamis ja Mexico Citys. Kaheksa tundi ajavahet Eestiga tuli ka veel arvesse võtta. Aga see polnudki nii ületamatu kui ikka see kõhuviirus ja kartus kohaliku toidu, eriti kalaroogade vastu,” arutles treener. „Võistluspaik, kus sai teha nii treeninguid kui ka kontrollkaalumist, asus hotellist 40 minuti bussisõidu kaugusel,. Viimast oleks võinud korraldajad korraldada hotellis, et poleks vaja sõita nii pikka vahemaad. Palavus bussis andis tund,a väljas oli ju päeval +29 soojakraadi. Oma kolm tundi kulutasime seega kaalumas käimisele.”