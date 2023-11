Simisalu ümbrus muutub kaheks nädalavahetuseks jõulumaaks

RMK külastuskorraldusosakonna juhi Marge Rammo kinnitusel on jõuluehtes kaheksat külastusobjekti, mis asuvad kaitsealadel ja mis on saanud uue ja värske ilme Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel. „Valisime meie paljude rekonstrueeritud objektide seast välja just sellised kohad, kus oleks tore matkata ja loodust nautida, seega toimuvad „Jõulud metsas“ tegevused just vaatetornide juures ja õpperadadel. Paneme neisse kohtadesse ürituse ajaks üles ka jõulutuled, seega tasub kindlasti arvestada, et parim aeg tuledesära nautida algab hämaruse saabudes,“ rääkis ta.