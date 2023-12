Paide Teatri mokumentaalfilm “Übermensch: nali ühes vaatuses” esilinastub pühapäeval

Filmi lõi eelmise Paide Teatri meeskonna loominguline liige ja näitleja Johannes Richard Sepping, see film jälgib näitleja teekonda teatris komöödiakarjääri suunal ning püüab tabada huumori ja kunsti vahelist dünaamikat. “Mokumentaalfilm on oluline sild Paide teatri kahe loomingulise meeskonna vahel, niisamuti nagu kogu käesolev Paide Teatri hooaeg on see sild mineviku ja tuleviku, traditsiooni ja uuenduse vahel,” räägib Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson. Ta lisab, et filmi on kaasatud ka tuntud Eesti näitlejad ja koomikud, teistehulgas Priit Pius, Märt Avandi ja Kristjan Lüüs.

"Mokumentaalfilm on tükk aega küpsenud kireprojekt, mis on omamoodi eel- või kõrvallugu minu lavastusele “Übermensch”,” jagab idee autor ja näitleja Johannes Richard Sepping. Ta toob välja, et võrreldes filmi tegemise ajaga on nii tema elus, Paide Teatris kui ka maailmas palju muutunud, “sellepärast ei asetu see film enam päris täpselt sellesse konteksti, kuhu ta oli algselt mõeldud, kuid sellegipoolest olen ma väga õnnelik, et saame sellega lõpuks avalikkuse ette tulla.” Johannes tuleb filmi esilinastusele Paidesse kohale ja temalt on võimalik nii filmi kui lavastuse kohta küsimusi küsida.

Mokumentaalfilmi puhul jääb mõistatuseks, milline osa on lavastatud ja milline on reaalne maailm. “Film kätkeb endas mitmeid teemasid, mida mulle meeldib oma loomingus uurida. Nendest olulisim on vast köielkõnd reaalse ja fiktsiooni vahel,” jagab Sepping. Ta toob välja, et filmis on paras annus eneseirooniat, samas ka sügavalt ausat peeglisse vaatamist. “Minu suurim unistus on see, kui fimivaatajale jääb mõistatuseks, kui suur osa sellest filmist toimus päriselt ja kui palju oli kokku lepitud,” räägib Sepping.

17. detsembril toimub Paide Muusika- ja Teatrimajas filmi esilinastus, kus Paide Teatri dramaturg Mart-Matteus Kampus juhib vestlust filmi idee autori Johannes Richard Seppingu ja režissöör Rauno Polmaniga.

Stsenarist ja idee autor on Johannes Richard Sepping, režissöör Rauno Polman, produtsent Harri Ausmaa, operaatorid Rauno Polman ja Sander Gering, helirežii Henri Kuus ja Venla Rummukainen. Filmi tootis Mind Road Films ja Paide Linn.