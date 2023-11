Riskirühmad on end aktiivselt gripi vastu vaktsineerinud

Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv möönis, et enim vajavad gripi vastu kaitset riskirühmad – üle 60-aastased inimesed, üld- ja erihoolekande asutuse teenusel olevad inimesed, kuni seitsmeaastased lapsed, lapseootel naised ning alaealised, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk tüsistusteks ja raskeks põdemiseks. „On hea meel tõdeda, et Eesti inimene on aina terviseteadlikum ja ennetab grippi haigestumist või raskekujulist põdemist vaktsineerides end gripiviiruse vastu. Siinkohal tuleb tunnustada ka vaktsineerijaid – perearstikeskused, apteegid ja raviasutused on teinud efektiivset tööd,“ tõdes Parv.