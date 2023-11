Gripilaine võtab tasapisi hoo üles

46. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 4375 inimest, nädalaga on haigestumine tõusnud 14% võrra. Kolmandik haigestunutest on lapsed. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on haigestumine ägedatesse hingamisteede nakkustesse madalam.