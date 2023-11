Üritus "Järvamaa särama" toimus liiklusohutuse ja turvalisuse tagamiseks. Ennekõike jagasid noored ja avipolitseinikud helkureid neile jalakäijatele, kellel seda küljes polnud. Sinna juurde käsi ka selgitustöö, kuidas on helkurit õigesti kanda.

"Liikluses on oluline olla nähtav, eriti pimedate aegade tulekul. Kõige parem abivahend selleks jalakäijale on helkur," sõnas MTÜ Järvamaa Abipolitseinikud juhatuse esimees Margus Nurmik. „Helkur on kõige odavam elukindlustus.”