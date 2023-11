Teeolud püsivad muutlikud

Teed on jätkuva lumesaju tõttu lumised Eesti põhja- ja lõunaosas. Mujal Eestis on teed valdavalt soolamärjad ning tugimaanteed kohati lörtsised. Liiklejad peaks aega varuma Tallinn-Rapla maanteel ning põhiteedel Tallinna ja Tartu ümbruses. Hommikul esineb põhiliselt Põhja-Eestis ka udu. Teedel on jäiteoht eelkõige Ida-Eestis, kus temperatuurid on madalamad kui mujal.