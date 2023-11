KURJAKUULUTAVAD SÕNUMID KOERUST ⟩ Tööstushoones toimus plahvatus ja inimesed said viga

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits kõike seda ka kinnitas ning lisas, et väljakutsele reageeris hulk päästejõude. "Tootmishoone värviruumis plahvatasid lahustiaurud ning see süütas ca 40 ruutmeetri suuruse ruumi põlema," selgitas ta. "Kaks läheduses olnud inimest said vigastada ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Teised inimesed evakueeriti koheselt tootmishoonest."