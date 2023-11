Peaaegu kõik inimesed on lastena mingil ajal pimedat peljanud. Elanud vähemalt korra läbi tunde, kui keset ööd tahaks tualetti minna, ent ei julge voodist välja tulla, sest teadagi – niikui jala põrandale tõstad, haarab voodi alt kolli karvane käsi sellest kinni! Isegi kõige uudishimulikumad jõnglased tunnistavad mõnikord, et pimedus hirmutab neid. Praegu on bioloogid üsna ühel meelel selles, et pimedusekartus on pärandus meie kaugetelt eellastelt, kes peitsid end öösel kiskjate eest.