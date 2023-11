Villaste riigipeade rivvi lisandus veel üks

Järva Teataja on varemgi kirjutanud, et türilane Karin Pihlik valmistab nõelviltimise tehnikas tuntud ja vähem tuntud inimeste büste, mis modellidele äravahetamiseni sarnased. Vilti on ta torkinud ka Eesti presidendid, sellesse rivvi lisandus nüüd Alar Karise villabüst.