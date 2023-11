Järvalanna võttis ministrilt vastu olulise tunnustuse

Aumärgi saajate hulgas oli tänavu ka Eve Orlovski - pikaajalise tegevuse ja noorte mitmekesise kaasamise eest Kaitseliidus ja Naiskodukaitses. Orlovski pärjati tänavu ka Kaitseliidu Järva maleva noorkortkaste noortejuhi tiitliga. Noorte Kotkaste Järva maleva juhatuse liikmena peab Eve Orlovski oluliseks, et noorte tegevuse oleks mitmekesine, et ei jäädaks vanadesse stampidesse kinni vaid toodaks sisse ka uusi ja värskeid vaateid ja tegevusi. Lisaks Kaitseliidu ja Naiskodukaitse koolitustele on ta noorsootöö valdkonnas läbinud vabatahtliku noortejuhi kursuse, laagrikasvataja ja –juhataja koolituse ja esmaabi koolituse.