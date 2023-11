Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando pealik ja ettevõttes Milrem projektijuhina töötav Ivar Kärner hoiab päästevaldkonda südames ka palgatöö juures – ta arendab päästerobotit. Ivar Kärner sõnas, et päästerobot, nii nagu teisedki mehitamata sõidukid, on mõeldud selleks, et tuua operaator ohutsoonist välja. «Näiteks on meie päästerobot võimeline kustutama põlenguid, kus on oht inimelule,» selgitas ta. «Seal saame saata roboti kaugjuhtimispuldiga ohukoldesse tööd tegema. Sellega päästamegi inimelusid.»

* Paide linnavolikogu neljapäeval olnud istungil tekitas elavat diskussiooni linnale kuuluva Vee 3 hoone müük. See ei olnud linnavalitsuse esimene ega ilmselt ka mitte viimane katse saada volikogult luba kinnistu avalikul enampakkumisel maha müüa, sest seda pole avaliku võimu teostamiseks tarvis.

* Reede hommikul tõmbasid töömehed Kirnas sae käima, et võtta maha 40aastane ja 17 meetri kõrgune hõbekuusk, mis juba paar tundi hiljem kaunistas Paide keskväljakut. Kraanajuht Enn Sõmerile oli see 52. kuusk, mille ta on Paide keskväljakule toonud. «1970 tõin esimese puu. Kaks aastat on vahele ka jäänud, üks kord olin haige ja teine kord oli kraana rikkis,» täpsustas ta. Eilse tööga jäi Sõmer igati rahule, sest täpselt kell 11 oli kuusk keskväljakul püsti. «Eks hakkan seda tööd pikapeale selgeks saama,» ütles ta naerdes.

* Mittetulundusühingu Paikass hoole alla jõudnud haski verd koer Hassu käis üleeile operatsioonil, kus tal eemaldati üks silm. Paraku ei näe ta midagi ka alles jäänud silmaga. Taastumise järel vajab Hassu päriskodu, kus turvaliselt olla ja pererahva lähedust nautida. Paikassi vabatahtlik Virge Piisner ütles, et Hassu on ühingu liikmetele kuu ajaga südamesse pugenud. «Ta on palju läbi elanud eakas koer, kelle vanaduspäevad võiksid väärikalt mööduda,» lausus ta. «Samas on ta vaatamata kõigele krapsakas, mänguline ja sõbralik ning üle kõige naudib ta inimese seltsi. Ta on tõeline sõber.»

* Eelmisel nädalal kontrollisid päästeameti töötajad ligi 5500 kodus suitsuandureid. Nii nagu kogu Eestis, oli töökorras suitsuandur puudu ka veerandist Järvamaal kontrollitud kodudest.