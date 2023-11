G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala meenutab üht eriti markantset juhtumit. Perel oli suur projekt – ehitada suvilasse korralik tellistest ahi. Ühel suvel saigi see valmis, kuid kevadel suvilasse naastes avastasid nad, et keegi oli selle kivi kivi haaval lahti võtnud ja minema viinud.

“Selline vargus ei võta kümme minutit, varas või vargad said seal rahulikult pikemalt toimetada,” nendib Pärjala ja lisab, et sellise juhtumi uurimine on väga keeruline, kuna pole täpselt teada, millal vargad rüüstamas käisid.