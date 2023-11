Värsked rajad on suusatajate ootel

Türi spordiklubide liidu haldusjuht Martin Kaschan andis teada, et rajal on lumi kinni rullitud ning suusatajate ootel. Ka on rajaäärne valgustus sisse lülitatud. Klassikajälge rajale veel masin tõmmanud pole, sest lume paksus pole selleks piisav. "Hetkel julgen soovitada pigem mullasuuska," ütles Kaschan naljatades. Ka Tolli metsa servas asuval suurel kelgumäel on lumi masina poolt puutumata, sest saaniga möäele minemiseks on lumekiht veel liiga õhuke ja ATV-l jääb rulli mäkke vedamiseks jaksu väheks.