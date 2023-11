Liikluskindlustuse keskmine aastamakse on kasvanud viiendiku võrra

LKFi juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on alati mõistlik võrrelda hindu enne uue liikluskindlustuse lepingu sõlmimist, sest kindlustusseltsid arvutavad makse suurust erinevalt. „ Liikluskindlustuse hind ei ole fikseeritud summa, vaid sõltub mitmetest erinevatest teguritest nagu sõiduki liik, kasutamise otstarve, tehnilised näitajad, omaniku kahjuajalugu ja veel mõnikümmend tegurit. Kõige rohkem mõjutab aga kindlustuse hinnataset liikluskahjude arv, nende suurus ning turukonkurents. Eesti liikluskindlustuse hind kujuneb tihedas konkurentsis kümne kindlustusseltsi vahel, kes hindavad klientide riske erinevalt,“ selgitas Piirsalu ja lisas, et Eesti turu suurust arvestades on liikluskindlustuse turukonkurents tihedam kui enamikes maailma riikides.