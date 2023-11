Õppusel testiti sideteenuste toimimist välisühenduste katkemise korral

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kantsler Ahti Kuninga sõnul olid õppuse ajendiks oktoobrikuised meresidekaablite katkestused. „Kuigi merekaablite rikked on tänaseks parandatud ja sideteenustes häireid ei esinenud, tasub meil olla valmis ka keerulisemateks olukordadeks. Sidevaldkond on kommertsvaldkond, mis tähendab, et me riigina sinna liiga palju ei sekku. Teisalt on MKM-i huvi ja ülesanne tagada, et ühendused maailmaga ja sideteenused oleksid igal hetkel toimivad. Õppuse formaat võimaldasl harjutada koostööd sideettevõtetega nii teavituse, olukorrapildi loomise kui ka mõjude hindamise ja probleemide lahendamise mõttes,“ selgitas Kuningas.