Uus kuu toob kaasa muudatused maakonnaliinide sõiduplaanis

Liin 430 Põltsamaa – Pajusi – Kalana – Kütimäe- Põltsamaa. Buss väljub Põltsamaalt 4 minutit varem – 06:20 asemel 06:16 ning Kütimäe peatusesse jõuab 06:44. Kütimäele saabub Paidest liin 24A kell 06:47 ning väljub Kütimäelt 06:48 saabumisega Paidesse 07:45. Seega on Kütimäel võimalik mõlemas suunas ümber istuda. Kütimäelt väljub liin 430 07:03 asemel 06:50 ja jõuab Põltsamaa bussijaama kell 07:15. Põltsamaa bussijaamas on võimalik ümber istuda kell 07:21 väljuvale liinile nr 808, mis Tartu bussijaama jõuab 08:15, aga peatub eelnevalt ka Lõuna, Maarjamõisa ja Pauluse peatustes. Õhtul on vastupidises suunas tagasi võimalik saada kasutades näiteks kombinatsiooni: liin 116 Tartu bussijaamast 16:30 saabumisega 17:40 Põltsamaa bussijaama. 17:45 väljub Põltsamaa bussijaamast liin 434 Põltsamaa-Pisisaare-Kütimäe-Pisisaare-Põltsamaa ning ka selle liiniga on võimalik Kütimäel Paide liiniga 24B mõlemas suunas ümber istuda.