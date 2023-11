Teeolud püsivad talvised

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval on pilves selgimistega ilm. Hommikul sajab kohati jäätuvat uduvihma ja põhjarannikul võib tuisata! Päeval mitmel pool sajab lund, rannikualadel tuiskab. Temperatuur nii õhus kui ka teepinnal on miinuspoolel ja teedel on libeduseoht.