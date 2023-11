Konkurentsiamet alustab elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsiga

Tulenevalt Euroopa Liidu seatud kliimaeesmärkidest on arengukavas seatud eesmärgiks vähendada 2035. aastaks transpordisektori kasvuhoonegaaside heidet 30 protsenti võrreldes 2018. aastaga ning Euroopa Liit on plaaninud 2035. aastast lõpetada sisepõlemismootoriga autode müügi. Kuna suur osa kasvuhoonegaaside koguheitest on põhjustatud maanteetranspordist ja suur osa sellest autodest, siis saab seda eesmärki saavutada ainult siis, kui bensiini- ja diiselmootoriga autode arvu vähendatakse ja võetakse kasutusele enam elektriautosid. Elektriautode turg on Eestis stabiilselt kiiresti kasvamas, mistõttu tuleb tähelepanu pöörata ka elektriautode laadimisvõrgustiku arengule ja sellel turul esinevatele võimalikele probleemkohtadele.