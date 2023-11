Järva valla noored pälvisid suure tunnustuse

Järva valla noortevolikogu on käesoleval aastal mitte ainult jätkanud oma tavapärast tegevust, vaid panustanud ka oluliselt Järva valla noorte omaalgatuslike projektide toetamisse. Tänu nende jõupingutustele on sel aastal ellu viidud neli noortegrupi ideed, kus noored on näidanud üles asjalikkust ja toetust teiste suhtes.