Mammograafiabuss peatub sel nädalal Türil ja järgmisel Paides

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud.

Sõeluuringu käigus tehakse rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia, mis on väikese kiirgusdoosiga ja tervisele ohutu.

Sihtrühma naistel on võimalik rinnavähi sõeluuringul osaleda ka mööda Eestit sõitvates mammograafiabussides. Türi tervisekeskuse parklas on selline buss selle nädala reedeni ning järgmisel nädalal on buss Järvamaa haigla hoovis.