ELAK arutab Madridis kolleegidega rändepakti ja olukorda Ukrainas

Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Luisa Rõivas ütles, et kõige olulisem arutelu on COSACi täiskogus Ukraina teemal. Ta rõhutas, et osa Euroopa Liidu pikaajalisest toetusest Ukrainale on julgustada ja toetada riiki Euroopa Liiduga liitumise protsessis ning selleks vajalike reformide elluviimisel. „Euroopa Komisjoni soovitus on alustada Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimisi. Eesti saab ja peab oma kogemusest lähtudes aitama Ukrainal ja Moldoval liitumiseks valmistuda. Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv annab riikidele lootust ja motivatsiooni, et suuri reforme ellu viia ja võidelda euroopalikke väärtusi kandva riigi vabaduse eest,“ lausus Rõivas. Ta lisas, et Ukrainat tuleb toetada igal võimalikul viisil ning jätkata Venemaa survestamisega sanktsioone rakendades ja neid karmistades.