Värske statistika: nädala lõikes käib kontoris vaid 25% töötajatest, mõnel päeval vaid viiendik

“Kontor on muutunud kohaks, kus käiakse siis, kui on vaja kellegagi kokku saada või terve tiimiga koostööd teha. See ei ole enam koht, kuhu minnakse lihtsalt seepärast, et nii on alati tehtud. Pigem on see muutunud inimeste põhitöökohast millekski selliseks, mis pakub koduseintele head vaheldust – nii nagu varem pakkus kodukontor vaheldust päriskontorist,” lausus Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Kontorise käimise aktiivsus pole Elisa statistika kohaselt näitamas ka selget tõusujoont. Hiiepuu märkis, et kuigi kodukontorite võidukõigu algusaegadel oli laialdaselt levinud arvamus, et olukorra normaliseerumisel taastub ka endine töökultuur, siis reaalsed numbrid seda ei kinnita. Tervisekriisi algusaegadel kukkus kontoris käimine sisuliselt nulli, 2022. aasta alguses käis kontoris keskmiselt 18% Elisa töötajatest ning tänaseks on kontoriskäijate hulk nädala lõikes stabiliseerunud 20-25 protsendi vahele.

Sügise statistika kohaselt käisid töötajad peamiselt kontoris esmaspäeviti ja kolmapäeviti, mil kontoriseinte vahelt võis leida 27% töötajaskonnast. Kõige väiksema kontoriaktiivsusega päevaks kujunes aga reede, mil võis kuu lõikes kontorist leida vaid viiendiku töötajatest. Terve kuu lõikes esines vaid üks päev, mil kontorisse jõudnute hulk ületas 30% töötajaskonnast ning esines ka päevi, mil kontorisse jõudis alla 18% töötajatest.

“Kontoris käimine on koroonaeelse ajaga massiliselt vähenenud, kuid samas pole grammigi vähenenud inimeste produktiivsus ja tulemuslikkus. See näitab selgelt, et õige töökorraldusega suudavad inimesed saavutada parimaid tulemusi sõltumata sellest, kus nad füüsiliselt asuvad,” lausus Elisa personalijuht Kaija Teemägi. “Seetõttu võiks tänaseks olla täielikult kadunud ka viimaste tööandjate soov inimesi sunniviisiliselt kontorisse ajada: see ei muuda midagi paremaks.”