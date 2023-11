Intressimäärade kergitamine on läbi, turud rallivad

Rallist on osa saanud ka võlakirjad

Kui USA turud on lähenemas oma selle aasta tipule, siis sama ei saa öelda sealsete riigivõlakirjade kohta. Nii 2 kui ka 10 aastase paberi tootlus on oma oktoobri kuu tipust alla tulnud vastavalt 30 ja 60 baaspunkti. Sellega on taaskord lühiajalise ja pika võlakirja tasuvuste vahe kasvanud, kui novembri alguses pakkusid mõlemad pea sama kõrget aastast tootlust.

Suurim saagikuse erinevus on jäänud aga märtsi algusesse, kus paberite tootluse vahe oli enam kui 100 baaspunkti. Tulususe tippudeks see aasta on seni kujunenud 2 aastasel paberil 5.2 ja 10 aastasel 5 protsenti.

Paar erandit välja jättes on võlakirjaturu olukord olnud üsnagi sarnane Euroopas. Tootluste erinevus kahe ja 10 aastase paberi vahel saavutas 80 baaspunktiga oma tipu juuli alguses. Oktoobri lõpus oli paberite tootluste erinevus aga selle aasta väikseim, kuid on sealt enam kui kahekordistunud viimase kuu jooksul. Praeguste hinnatasemete juures kergitaks kahe aastane paber tähtajani hoides investori kukrut 3.0 ning pikkema perioodi paber 2.6 protsenti. Märtsis oli oleks kahe aastase saagikuseks 2.3 ja kümne aastase 2.1 protsenti.

„Higher for shorter“

Viimaste kuudel on palju levinud arusaam, et intressimäärad jäävad kõrgemale tasemele pikaks ajaks. Turg on need sõnad aga ära unustanud või vähemalt pole neid enam tõsiselt võtmas. Kui veel oktoobri lõpus sai tuletisinstrumentide hindade põhjal eeldada, et USA Föderaalreserv langetab järgmise aasta jaanuari lõpuks intressimäärasid kolm korda, siis nelja nädalaga on sisse hinnastatud veel üks intresside kärbe. Sedavõrd suurt meelsuse muutust euroalas investorid aga ei ole näidanud.