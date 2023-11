KIKist saab küsida toetust kombineeritud sademeveesüsteemide rajamiseks

Toetus on ette nähtud sademevee probleemide lahendamiseks eelkõige tiheasustusaladel, kuna need on üleujutuste korral kõige haavatavamad. Kuna asulates on palju vett mitteläbilaskvaid pindu, nagu tänavad ja parklad, ning vähem rohealasid, kustkaudu vesi saaks pinnasesse imbuda, siis on seal ka loodusliku veeringe toimimine enam häiritud. Kombineeritud sademeveesüsteemide toetuse raames toetatakse ka looduslikke ökosüsteeme jäljendavate rajatiste loomist, mis võimaldab sademevee tõhusamat käsitlemist ning ühtlasi leevendada põuaperioodide mõjusid.