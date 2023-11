Huvi kodu- ja välismaiste mahetoodete vastu kasvab vaikselt hinnatõusu kiuste

Aasta kokkuvõttes on „I love eco“ sarja mahetoodete kogumüük mullusest õige veidi suurem, aga samas suurusjärgus – aasta esimese kümne kuuga on Eestis müüdud üle 2 miljoni „I love eco“toote. Päris palju ostab eestimaalane juba mitu aastat konserveeritud maheköögivilja. Inimestele meeldivad mahedad kikerherned, samuti eelistatakse mahedat tomatipastat. Tee sööjateni on leidnud ka ohtralt hakitud mahetomateid ja kookospiima. Samuti ostetakse meelsasti mahedaid aedube ja mõneti üllatavalt meeldib Eesti inimestele ka mahe maapähklivõi. Kaubaks lähevad erinevat sorti juurvilja- ja kartulikrõpsud. Ostukorvidesse rändab ka palju värskeid maheköögivilju: eriti meeldib inimestele punane paprika, aga ka tomatid, suvikõrvits, brokkoli ja värsked maistõlvikud. Populaarsed on ka mahelillkapsas ja maheseller, samuti ostetakse sibulaid.

„Kokkuvõttes võib öelda, et mahetoodete seas on populaarsed samad tootegrupid, mis ka nö „tavakauba“ seas ostjate eelistatute sekka kuuluvad, siiski mõnede eranditega. Tundub, et mahetoodete eelistajad eksperimenteerivad rohkem, ostes palju toiduaineid, mis just Eesti köögi klassikasse ei kuulu – näiteks kikerherneid või kookospiima,“ ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. „Täheldada võib ka seda, et aastast aastasse on mahetoodete läbimüük ja käive suuremad talve- ja kevadkuudel – suvel-sügisel saab eestimaalane värske köögivilja kätte aga ilmselt oma aiast või põllumaalt. Ehkki kogumüügist moodustab mahe omamärgitoode siiski veel tagasihoidliku osa, on see siiski oma kindla ostja leidnud ja mahekauba müük kasv aasta-aastalt.“