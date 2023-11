Rally Estonia kuulub 2024. aastal autoralli Euroopa meistrivõistluste kalendrisse

Kui toona oli ERC sarja promootoriks Eurosport Events, siis tänaseks on ERC sarja juhtimise enda alla võtnud WRC Promoter GmbH, kellega Rally Estonia on WRC aastatel väga tugevat koostööd teinud ja olnud MM-sarjas teenäitajaks. Rally Estonia meeskond on viimasel poolel aastal teinud koos WRC Promootoriga väga palju tööd selle nimel, et Rally Estonia edukas teekond saaks jätkuda ka tulevatel aastatel nii ERC kui ka WRC sarja etappide võõrustajana. Rally Estonia kuulub WRC sarja kalendrisse taas aastal 2025.

Autoralli Euroopa meistrivõistluste juht Iain Campbell sõnas, et Rally Estonia võitis oma esimesel FIA autoralli Euroopa meistrivõistluste aastal uustulnukana „Aasta ralli 2014“ auhinna ja on sealt edasi korraldanud edukalt WRC etappe, mistõttu on neil suurim heameel juulis Eestisse naasta. „Sarnaselt WRC sarjaga panustab Promootor ka ERC sarja kõikide oma ressurssidega ehk pakume katsetelt otseülekannet, taustalugusid ja rahvusvahelist kajastust. Konkurents on ERC sarjas ääretult tihe ja me saame seda kindlasti näha ka väga kiiretel Lõuna-Eesti teedel.“ (JT)