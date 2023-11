Kõrgem käibemaks kehtib kõigile 1. jaanuarist Eestisse saabuvatele EL-i välistele pakkidele

„Aasta lõpp on ka e-kaubanduses tipphooaeg ning seetõttu tasub ostud teha varakult. Eestist, lähiriikidest ja mujalt Euroopast tellimisel peab arvestama, et nii e-poodidel kui ka logistikaettevõtetel on ohtralt tööd, kuid tellimused liiguvad reeglina kiiresti ja ilma täiendava vormistuseta. Küll peab väljaspool EL-i pakkide tellimisel kiirustama, kui on soov saadetis veel tänavu kätte saada ning tasuda sellelt praegu kehtiv käibemaks 20 protsenti“, ütles Venipak Eesti müügidirektor Martten Kaldvee.

Väljaspool EL-i, näiteks ka Suurbritanniast ostetud paki puhul, mille väärtus on kuni 150 eurot, tuleb paki saajal paki kättesaamiseks tasuda lisanduv käibemaks, mis arvutatakse kauba väärtuse ja postikulu pealt. Kui veebipood või müügiplatvorm on liitunud IOSS-erikorraga, saab käibemaksu tasuda juba ostuhetkel. See tähendab, et käibemaks lisatakse ostu hinnale ning Eestisse jõudmisel ei ole sellelt vaja käibemaksu enam tasuda.

Üle 150-eurostele pakkidele lisandub lisaks käibemaksule ka tollimaks. Euroopa Liidust väljastpoolt saabuv tellimus või pakk, mille väärtus ületab tuleb paki saajal paki kättesaamiseks tasuda lisaks käibemaksule ka tollimaks.

Saadetised olgu hästi pakendatud ja täpsete kontaktandmetega

Venipak tuletab meelde, et pakkide saatmisel tuleb meeles pidada teatud soovitusi. Ennekõike tuleb saadetised hoolikalt pakendada, et need jõuaksid turvaliselt saajateni. Lisaks sobimatule pakendile teeb logistikaettevõtetele peavalu vale või puudulik saaja aadress. See tähendab, et täpse kliendiinfo leidmiseks ja paki kohaletoimetamiseks tuleb kulutada lisaaega. Samuti tuleb ette, et adressaadi telefoninumber on vale, mistõttu kohaletoimetamine võib viibida. Kuigi enamik pakke on teatud suuruse ja kaaluga, võib ette tulla mittestandardseid pakke. See tähendab, et paki kättesaamine on keerulisem.