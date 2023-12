Mees süüdistati selles, et alates 2022. aasta detsembrist on järjepidevalt ta otsinud teise inimesega kontakti telefonikõnede ja SMS-sõnumite teel, sekkunud naise tahte vastaselt tema eraellu viisil, mis on kannatanut hirmutanud ja tema igapäevaelu oluliselt häirinud.