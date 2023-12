Euroopa Investeerimispank laenab Luminorile 115 miljonit eurot ettevõtete toetamiseks Balti riikides

EIP asepresident Thomas Östros, kes vastutab panga tegevuse eest siin piirkonnas, ütles: „Balti riigid on dünaamilised, vaatavad tulevikku ja keskenduvad majanduses üha enam rohepöördele. Väikeettevõtete ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete parem juurdepääs piisavale rahastusele on oluline nende projektide majandusliku elujõulisuse tagamiseks ja nende kasvu jaoks, ning toetab lõppkokkuvõttes Eestis, Lätis ja Leedus tööhõivet ja sotsiaalset ühtekuuluvust.“

„Luminor on siin selleks, et edendada meie klientide ja meie koduturgude finantstervist, ning kuigi majanduse väljavaade on kogu Euroopas endiselt ebakindel, kindlustab see algatus meie valmisolekut jätkuvalt toetada VKEsid nende laenunõudluse rahuldamisel,“ märkis Luminori finantsjuht Palle Nordahl. „Samuti tervitame EIP pühendumust rahastada investeeringuid, mis toetavad üleminekut keskkonnasäästlikumale majandusele, andes samas hoogu meie koduriikide majanduskasvule.“