Liaanidega seotud teater

Laval on kuus naist – neli lauljat ja kaks muusikut. Lavastaja, helilooja, kunstnik, tehniline tugi – kõik on naised. Mis siin salata, nii jõuline feministlik rünnak teeb alandlikuks. Ma ei julge kodus oma naisegagi vaielda, aga siin on neid kümme. Tunnen, kuidas minu arvamus mattub jõulisemate argumentide alla ja seepärast püüan mitte eksida. Hoian pilgu kindlalt laval.

Lisaks võin öelda, et nii palju kaasaegset läti kultuuri nautisin viimati Jurmalas Raimonds Paulsi kontserdil. Läti on ju ometi nii lähedal ja meil on nii palju ühist, kuid ikkagi kuidagi vähe teame nende kultuurielust. Selline rahvusvaheline ühistöö on kindlasti antud teatri­projekti suur tugevus.