Kultuurirahvas ootab veel märkamist

Ekspertgrupi kuraator Liina Lehis andis teada, et kuigi igas kategoorias tublisid kandidaate juba on, võiks neid olla veelgi rohkem. Eelmise nädala seisuga oli Lehise teatel aastapreemiatele esitatud kuus ettepanekut, kultuuripärli tiitlile kolm ja elutööpreemiale kolm kandidaati. Kuni 1. detsembrini on veel võimalus tublidest kultuuriinimestest teada anda. «Ootame vabas vormis ettepanekuid meiliaadressil jarvamaa@kulka.ee,» märkis Lehis.