Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* See oli 16 aastat tagasi, mil Järva Teataja kirjutas, et Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskusse jõudis ligi 120 000 eurot maksev rajatraktor. Nüüd on võimalik vahendada uudist, et seekordne rajatraktor maksab üle 200 000 euro, mis on superauto Ferrari või Lamborghini hind.

* Esmaspäeval avas septembrist saati suletud olnud Imavere kõrts uuesti uksed, et pakkuda kohalikele ja läbisõitjaile lõunasööki. Sedapuhku võttis söögikoha pidamise oma õlule Viljandis tegutsev ettevõte Northmen Cafe OÜ, mida tuntakse Edmundi Köögi kaubamärgi all. Osaühingu Northmen Cafe üks esindajatest, Raul Kähar, ütles, et nad on oma väikese meeskonnaga valmis kõrtsi avama, kuid liiguvad seda tehes edasi pigem väikeste sammudega.

* 23. novembril oli Paide teatri lavastuse «Monstera deliciosa» esietendus Paides. Veidi kohmakas lause, kuid nii on täpne öelda, sest koostöös Läti Gertrude tänava teatriga valminud lavastuse Läti esietendus oli olnud juba varem. Laval on kuus naist – neli lauljat ja kaks muusikut. Lavastaja, helilooja, kunstnik, tehniline tugi – kõik on naised. Mis siin salata, nii jõuline feministlik rünnak teeb alandlikuks.

* Millist ilmaennustust tasub enim usaldada? Kas sellist, mis on koostatud loodust, näiteks seapõrna vaadeldes? Või uskuda hoopis teadlasi? Ehk peaks info pärinema kindlasti vastavast riigiasutusest, kus samuti töötavad oma ala asjatundjad?

* Eestis käib tööl üle 600 000 inimese. Statistikaameti värskest uuringust selgub, et lausa 41 protsenti naistest ja 33 protsenti meestest on kogenud paarisuhtes vägivalda. Enamik neist käib iga päev tööl, seega on töökollektiivides nii lähisuhtevägivalla toimepanijad kui ka nende ohvreid. Kliiniline psühholoog Katrina­ Heinmets selgitab, miks on oluline märgata lähisuhtevägivalla all kannatavat kolleegi ja kuidas teda aidata.