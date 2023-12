Vallitornis avatakse uus näitus

Näitus toimub kolmandat korda. Korraldaja on Kesk-Eesti Kunstnike Liit. Osalejaid on nii Paidest kui Türilt, aga ka Tallinnast ja Tartust. Kõik on kunstnikud, kel on mingi seos siinse piirkonnaga ja nad on pidanud enda jaoks oluliseks liituda Kesk-Eesti kunstnikega.