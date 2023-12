Ajakeskuse taevakorrusel näeb kunsti kuldses raamis

Väljapaneku keskmes on Järvamaaga seotud loojate viimasel aastal valminud tööde paremik. Ühisnäitusel saab kogeda kuivõrd mitmekülgne on siinsete kunstnike loomelend ning kuidas ja kas peegelduvad teostes ka viimase aasta tormilised sündmused ja emotsioonid. Näituse kuraator on kunstnik ja Paide Kunstikooli õppejõud Margus Tiitsmaa. Väljapaneku loomiseks on töid esitanud Andres Pleesi, Madli Liiva, Eva Vint, Ülle Kuldkepp, Kaarel Kütas, Meeland Sepp, Taave Tuutma, Mari Kartau, Margus Tiitsmaa, Ktistan Juusu, Sven-Erik Stamberg, Raija Merilä, Eero Ijavoinen, Erik Kasemets, Daniil Besselin, Marju Bormeister, Kadri Bormeister, Ulvi Oro, Marge Viirg ja Leho Rubis.