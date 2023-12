Elron kuulutas välja uute rongide kohvikuhanke

„Võimalust rongides kergemat einet osta on Elroni reisijad väga pikalt küsinud,“ ütles Elroni äriarendusjuht Pille Kauber. „2025. aastal liinile tulevad uued kaugmaa reisirongid saavadki seetõttu senisest rongipargist suurema mugavusklassi koos toitlustusteenusega.“

Kauberi sõnul on rongidesse tavaklassi planeeritud toitlustusala, kus asuvates müügiautomaatides pakutakse soojasid ja külmi jooke, suupisteid ning snäkke. „Kaugmaa reisirongide mugavasse äriklassi on plaanis eraldi kohvimasin kuumade jookide tarvis.“

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.