Cronimet laiendab koostööd Soome roostevaba terase tootja Outokumpuga

Cronimeti ja Outokumpu koostöö süvendamise eesmärk on tooraine tarneahela optimeerimine, süsinikujälje vähendamine ning innovaatiliste tehnoloogiate väljatöötamine. „See partnerlus on veel üks samm jätkusuutlike arengueesmärkide saavutamise suunas: süsiniku jalajälje vähendamine roostevaba terase tootmisel piirkondliku vanametalli ja lühemate transporditeede kaudu Outokumpu roostevaba terase tehasteni,” ütles Cronimet Group´i tegevjuht Jürgen Pilarsky.

Cronimet Nordicu juhatuse liikme Eva Pedjaku sõnul on vanametalli ringmajandus keskkonnahoiu seisukohast ülioluline majandusharu. “On oluline, et terasetehased üle maailma muudaksid oma tehnoloogiat ja kasutaksid tootmises võimalikult palju vanametalli – Outokumpu on selles valdkonnas olnud teerajaja rollis ning aastakümneid juhtinud üleminekut jätkusuutlikule roostevaba terase tootmisele. Seetõttu on koostöö süvendamine Outokumpuga sisuliselt kvaliteedimärgi andmine Cronimeti vanametalli töötlemisele,“ ütles Pedjak. „Meie klientidele lisab see kindlust, et iga vanametalli tonn, mille nad Cronimeti toovad, saab käideldud maksimaalselt keskkonnasäästlikult.“