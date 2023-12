Terminal mobiilis annab ettevõtjale suure vabaduse

Enam ei pea kaupmees muretsema, et äri jääb tegemata kuna klient soovib maksta kaardiga, aga kaupmehel pole mugavat lahendust, et kaardimakseid vastu võtta. Terminal mobiilis on selline mugav lahendus ja sobib neile, kes soovivad igat avanevat võimalust oma toote või teenuse müügiks ära kasutada. Terminal mobiilis vajab viipemaksete vastuvõtmiseks Google’i teenuseid võimaldavat Android mobiiltelefoni või tahvelarvutit. Kui ettevõtjal on juba taoline Androidseade, saab ta selle kerge vaevaga muuta kaardimakseid vastu võtvaks makseterminaliks.

„Meil on Eestis 130 000 ettevõttest klienti, kelle vajadustest lähtuvalt arendame iga päev oma tooteid ja teenuseid. Kliendid hindavad meie poolt pakutavaid digitaalseid lahendusi väga kõrgelt. Meie jällegi hindame väga kõrgelt oma klientide mugavust ja seda, et meie lahendused sobituksid paindlikult kliendi igapäevaellu. Terminal mobiilis võimaldab ettevõtjal pakkuda oma tooteid ja teenuseid ning aktsepteerida kaardimakseid seal, kus on tema klient, olgu selleks siis jõuluturg või suusamägi, ilusalong, restoran, pop-up pood, trennisaal või messihall,“ rääkis Swedbanki äripanganduse osakonna juhataja Anu Liblik terminal mobiilis kasutusvõimalustest.