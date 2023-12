Ekspert annab nõu: mida tuleks enne aasta lõppu teha, et III pensionisamba sissemaksetelt 20% raha tagasi saada?

III pensionisambaga liitumine on rahatark otsus ning selleks pole kunagi liiga hilja. Kõige lihtsam on liituda internetipangas. Selleks on vaja esitada III samba valikuavaldus ning teha igakuiseks sissemakseks soovitavalt püsikorraldus või siis vabalt valitud suurusega sissemakse endale sobival ajal.

Pensionifondides ei ole seisev raha, mis tõepoolest aja jooksul ostujõudu kaotab. Pensionifondides on osalused ettevõtetes (ehk aktsiad), kinnisvara, intressi teenivad võlakirjad ja lisaks veel erinevaid teisi investeeringuid. Ajalugu on näidanud, et aktsiad ja kinnisvara on pikaajaliselt oma tootlusega inflatsiooni ületanud ehk investori vara reaalväärtuses kasvatanud. Ka Eesti aktsiatesse investeerivad pensionifondid on inflatsiooni edestanud. Näiteks 2004. aastal tegevust alustanud SEB Aktiivne Pensionifond on oma 19-aastase tegevusajaloo jooksul osaku hinda kasvatanud 2,65 korda ehk keskeltläbi 5,26% aastas*. Eesti hinnad on samal ajavahemikul kasvanud 2,17 korda ehk keskeltläbi 4,16% aastas**.