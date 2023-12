Andmekaitseidu juht: Eksimus isikuandmete töötlemisel võib tuua äritegevuse keelu

Eesti iduettevõtte GDPR Registri juht Krete Paal sõnas, et andmekaitse trahvidest rääkides jäetakse tähelepanuta järelevalveasutuste muud volitused ja võimalused rikkujate korrale kutsumiseks. “Rahatrahv on hästi mõõdetav ja seetõttu ka arusaadav. Samas rahalise karistusega samaväärne või teatud juhtudel isegi tõsisem tagajärg võib olla andmete töötlemise keeld, mis võib tähendada tegevuse ajutist või halvemal juhul ka alalist peatamist,” ütles Paal.

“Kui ettevõtte toode või teenus sõltub isikuandmete töötlusest ning see peatatakse või keelatakse, siis võib küllalt kiiresti tekkida olukord, kus ei ole enam kliente, rahavoogusid ega investoreid. Selline olukord võib rahatrahvist märgatavalt tõsisemaks osutuda,” tõi Paal näite ning lisas, et järelevalveasutustel on muidugi ka kohustus selliste meetmete kasutamisel põhjalikult kaaluda nende proportsionaalsust ja võimalikke tagajärgi.

GDPR Registri juht möönis, et kui isikuandmete töötleja on loonud olukorra, kus tema toode või teenus on üles ehitatud ebaseaduslikele alustele, on ta enamasti selles ise süüdi. “Kui on võimalik tegevused reeglitega kooskõlla viia, siis on üldiselt võimalik tegutsemist ka jätkata. Samas võib selleks hetkeks tekkinud kahju olla märkimisväärne,” lisas ta.