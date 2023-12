Talvine elektriohutus: kuidas jõulutulesid niiskes keskkonnas õigesti kasutada

Igal lambil on oma eluiga ehk tootja poolt määratud keskmine põlemisaeg. Kui valgusti pidevalt põleb, siis kulub ka lambi eluiga kiiremini. Samas on lampidel ette antud ka teine piirväärtus, milleks on sisse-välja lülituste arv. See tähendab, et pidev sisse-välja lülitamine mõjub lambi elueale samamoodi lühendavalt ja võib lambi isegi kiiremini läbi põletada.