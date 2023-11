Tuli uudis, et Järvamaal, Tallinna-tartu maantee kõrval asuv Koigi murulennuväli saab tulevikus droonide lennubaasiks. Vähesed teavad, et Koigi lennuväljal on aastate jooksulharjutatud miljoneid eurosid väärt sõjaväetehnikaga.