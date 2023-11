Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) direktor Kusti Salm tõstis esile, et kuigi NATO liikmesriigid teevad kaitsevaldkonnas omavahel tihedat koostööd, on üsna harukordne, et kaks riiki ühendavad jõud ja teevad ühise väljaõppekeskuse.