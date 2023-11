Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Raivo Raamat ütles, et nüüd on silla valmimiseni jäänud veel paar nädalat. "Eelmisel nädalal valati betoonist kaldatoed, täna saavad paika sillatalad ja nendele paigaldatakse puidust sillakate. Külm nende tööde tegemist ei sega. Küll aga ei saa külmaga teha heakorra- ja haljastustöid. Need jäävad kevadet ootama," lisas ta.