Laur märkis, et tüdrukute mängud olid eriti võrdsed, sest kolm võistkonda kogusid viis punkti ehk kaks võitu ja ühe kaotuse. Kohtade väljaselgitamiseks võeti appi väravate suhte arvutamine ja kui ka see võrdne oli, siis omavahelise mängu tulemus. Nii juhtus, et kaksikvõidu napsasid Türi põhikooli võistkonnad ning Imavere kooli I võistkonna tüdrukud jäid ebaõnnega silmitsi seistes kolmandaks.