Enefit Green müüb Paide kaugkütteäri Utilitasele

,,Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni strateegilisel ärisuunal, milleks on tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamine Baltikumis ja Poolas. Oleme juba täna Baltikumi suurim tuuleenergia tootja ja laiendanud viimastel aastatel jõudsalt päikeseenergia tootmist. Meil on tugev lühi- ja pikaajaline arendusportfell, millele edaspidi keskendume. Täname Paide ja Valka meeskondi nende panuse eest ja oleme kindlad, et Utilitase meeskond saab väärtusliku täienduse,“ selgitas Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht Innar Kaasik.

Lepingu allkirjastmine. Vasakult: Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht; Veiko Räim, Enefit Greeni juhatuse liige ja finantsjuht; Rober Kitt, Utilitase kaugkütteettevõtete juht; Janek Trumsi, Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse liige. Foto: Enefit Green

„Eesti suurima kaugkütteettevõttena näeme, et nii Paide kui ka Valka sobituvad oma taastuvatel allikatel põhinevate kaugküttesüsteemidega väga hästi meie kaugküttevaldkonna portfelli. Neisse varadesse on pidevalt investeeritud, need on hästi juhitud ning heas korras. On suur rõõm, et meil on võimalus tulevikus nendes linnades teenust osutada,“ ütles Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt.

Paides on tehingu objektiks kaugkütteettevõte, mille varadesse kuulub 2015. aastal valminud koostootmisjaam, biomassi katlamaja, reservkatlamaja ja päikesepark. Ettevõttes on 21 töötajat ja soojust müüakse 226 hoonele. Valka kaugkütteäri alla kuulub 2012. aastal rajatud koostootmisjaam ja reservkatlamaja. Töötajaid on ettevõttes 10 ning klientidele müüb soojust Valka linn. Tehingu väärtus võla- ja rahavabal baasil on 15,8 miljonit eurot.