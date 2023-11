Eesti Terviserajad SA juhi Assar Jõepera sõnul algas suusahooaeg eelmisele aastale sarnaselt varakult ja tegusalt. “Kuna lund sajab aina juurde, on viimased päevad olnud rajameistrite jaoks väga tihedad – unetunde on olnud napilt, kuid tänu nende tublile tegutsemisele on paljud rajad üle Eesti heas “talvevormis” ja ootavad suusatajaid," ütles Jõepera.